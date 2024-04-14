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محليات

"طيران الشرق الاوسط": رحلتا الدوحة وأبو ظبي تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم

2024-04-14 | 06:41
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&quot;طيران الشرق الاوسط&quot;: رحلتا الدوحة وأبو ظبي تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم
"طيران الشرق الاوسط": رحلتا الدوحة وأبو ظبي تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" الخطوط الجوية اللبنانية، أن رحلتيها الى الدوحة و أبو ظبي سوف تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم.

في وقت سابق، أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "الأجواء اللبنانية أصبحت مفتوحة لكل شركات الطيران"، موضحًا أنّ "انتظام العمل في مطار بيروت الدولي يعود تدريجيًا"، وذلك بعد توقفه بشكل احترازي جرّاء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ولفت، خلال جولة له من مطار بيروت، إلى أنّ جهاز أمن المطار والأجهزة الأمنية متواجدة من أجل التسهيلات.

وأعلن أنّ بعد الظهر يعود جدول الرحلات إلى طبيعته، موضحًا أنّ شركات الطيران هي المسؤولة عن جدولة رحلاتها.
"طيران الشرق الاوسط": رحلتا الدوحة وأبو ظبي تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم

محليات

طيران الشرق الاوسط

طيران الشرق الاوسط

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Aljadeed
شركة "طيران الشرق الاوسط" تصدر بياناً يتضمن مواعيد الرحلات لليوم
معلومات الجديد : ٢٤ رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط ستتم إعادة جدولتها خلال ساعة وقد أبقت الشركة على التوقيت المعتاد لرحلتي الدوحة و ابو ظبي عند الثالثة بعد الظهر

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