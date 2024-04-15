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محليات

ميقاتي يترأس جلسة وزارية تشاورية : هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات .. ولسنا دعاة حرب إلا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها

2024-04-15 | 03:54
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ميقاتي يترأس جلسة وزارية تشاورية : هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات .. ولسنا دعاة حرب إلا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها
ميقاتي يترأس جلسة وزارية تشاورية : هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات .. ولسنا دعاة حرب إلا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها

عقد اليوم لقاء تشاوري بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء في السرايا، وشارك فيه وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، التربية عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام المرتضى، الداخلية بسام المولوي، السياحة وليد نصار، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، العمل مصطفى بيرم،المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال ميقاتي في مستهل اللقاء : "اردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الامني  عموما وفي الجنوب خصوصا، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد. 
نلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع ، امنياً ووطنيا ،والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي ، وان يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين  السوريين و تأثير  ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه ، الاقتصادية والاجتماعية والامنية و السيادية."
واضاف: "هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات.نحن نعيش ازمات قديمة، نتوارثها و لا نتجاهلها ، امنيا و اقتصاديا  ، وكل يوم تستجد ازمة ، نعمل على حلها بمسؤولية وواقعية ، بالتفاهم مع جميع المسؤلين والمرجعيات ."
وتابع ميقاتي "في هذا اللقاء نجدد تأكيد  ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات ووجوب الخروج من مأزق  الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة  و الاستقرار الوطني . نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا  ما قلته لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة. "
وقال: "مرّت على البلد  هذا الأسبوع  حوادث امنية ، كادت ان تتسع تشظياتها  لولا جهود الجيش والقوى الامنية وجدية التحقيقات،  وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات الى التعقل والتروي والاحتكام معا إلى الضمير ،وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات .وهنا لا ننكر موقف الاعلام وعمله  التوعوي وسعيه لتقصي الحقيقة.كما ندعو طلاب الجامعات الى ان يكونوا على مستوى المسؤولية ويقدروا الظرف الوطني الحالي."
وأضاف ميقاتي: "مع تكاثر  الجرائم التي يقوم بها بعض  النازحين السوريين ، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية ، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون اي تصرفات مرفوضة اساساً مع الاخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً . نطلب من معالي  وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين."
وقال: "ما يحصل يجب الا ينسينا ما بحصل في الجنوب من عدوان اسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى ودمار  وخراب وحرق اراضي.
ورغم أننا اكدنا مرارا وتكرارا اننا لسنا دعاة حرب، الا ان الاعتداءات الاسرائيلية  لا يمكن السكوت عنها،ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائما شكاوى الى مجلس  الامن بهذا الصدد. اسرائيل تجر المنطقة الى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى هذا الامر ووضع حد لهذه الحرب.
من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم ان للبتان اصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات."
ميقاتي يترأس جلسة وزارية تشاورية : هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات .. ولسنا دعاة حرب إلا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها

محليات

جلسة تشاورية

ميقاتي

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Aljadeed
وزير العمل مصطفى بيرم من السراي : طالبنا بالتشدد بتطبيق القانون بما يتعلق بالعمالة الأجنبية لاسيما السوريين وسنجري تقييما لمنع العمالة غير الشرعية
ميقاتي : لسنا دعاة حرب إلا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا

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