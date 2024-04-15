بالفيديو: حريق هائل في مبنى ملاصق لتلفزيون لبنان في تلة الخياط

حريق هائل في مبنى ملاصق لتلفزيون لبنان في تلة الخياط pic.twitter.com/rJJWY1HpVg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 15, 2024
حريق هائل في مبنى ملاصق لتلفزيون لبنان في تلة الخياط pic.twitter.com/rJJWY1HpVg
وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. كما وجه رسائل مماثلة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية والمغتربين.
ترأس راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت القداس الألهي في كاتدرائية مار مارون في مونتريال لراحة نفس منسق "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل المغدور باسكال سليمان، بدعوة من منسقية "القوات اللبنانية" في كندا، بمشاركة راعي ابرشية الروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد الجاويش، وبمعاونة الأبوين الفرد حلو وإيلي ديراني، وحضور ممثل مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مونتريال الشيخ عادل حاطوم، منسق "القوات" في كندا ميشال عقل ونائبه جوزيف القزح، رئيس مركز "القوات" في مونتريال رشدي رعد، رئيسة مركز قسم "الكتائب اللبنانية" في مونتريال السيدة جاكلين طنوس، رئيس مركز حزب "الوطنيين الأحرار" في مونتريال جوزيف خيرالله، عضو بلدية لافال السيدة ساندرا الحلو، عضو بلدية مون رويال أنطوان طيار، زعيم المعارضة في بلدية مونتريال عارف سالم وحشد من المؤمنين.
كتب رئيس تيار "الكرامة" فيصل كرامي، عبر "اكس": "امامنا ٣ خيارات: الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة وهذا الخيار لن ينجح بفعل الموزاييك في المجلس النيابي. والخيار الثاني هو العودة الى اجراء الحوار كما طرحه الرئيس نبيه بري ينتج توافقاً على اسم الرئيس، واذا لم ينجح هذا الخيار.