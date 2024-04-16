بالفيديو - الامطار تغمر شوارع في دبي

ضربت أحوال جوية متقلبة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما ادى الى تعطيل الجهات الحكومية والمدارس في العديد من المناطق في البلاد.

فقد غمرت المياه العديد من الشوارع فيما توقفت الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة عن العمل أو تحولت إلى العمل عن بعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد اعلن أن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم سحبا ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد.

وأوضح المركز أنه "اعتبارا من صباح الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".

الامطار 🌧️🌊 تغمر شوارع في #دبي .. لمتابعة التفاصيل على الرابط ↘️ https://t.co/92LMEl43Qt pic.twitter.com/6VGehc5E6c — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 16, 2024

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت شركات القطاع الخاص إلى تطبيق كافة إجراءات السلامة المهنية خلال فترة الأحوال الجوية الاستثنائية.

كما أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها البلاد، الثلاثاء، أثرت على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، وأنها ألغت بعض الرحلات نتيجة لذلك، في حين تم تأخير عدد من الرحلات الأخرى.

وقال متحدث باسم الشركة : "نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير على جداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول إلى المطار قبل وقت كاف من مواعيد رحلاتهم والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة".