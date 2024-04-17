مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات الأمنية... للتفاصيل:

مصادر دبلوماسية للجديد: تم الإتفاق على ان يهتم هوكشتاين بملف التفاوض حول الحدود الجنوبية وان تهتم باربرا ليف بالملف اللبناني وان يستمر الفرنسي بلعب دوره في الملف اللبناني