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محليات

سفير مصر عقب لقاء الخماسية مع باسيل: سنلتقي بري بعد انتهاء جولتنا

2024-04-18 | 06:03
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سفير مصر عقب لقاء الخماسية مع باسيل: سنلتقي بري بعد انتهاء جولتنا
سفير مصر عقب لقاء الخماسية مع باسيل: سنلتقي بري بعد انتهاء جولتنا

أكّد سفير مصر علاء موسى، بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في البياضة بغياب سفيرة أميركا، أنّ "فكرة عدم حضور أحد السفراء، لا ينفي أن الحديث الصادر عن من يحضر الجلسات هو باسم اللجنة"، مشددًا على أنّ "اللجنة موقفها واحد".

ولفت إلى أنّ "الأمور المشتركة بدأت تظهر"، معلنًا أنّه "سوف يعقب انتهاء جولتنا مع الكتل السياسية لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وقال: "توافقنا على عناوين رئيسية هامة جدًا، أبرزها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، حيث يجب فصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي".

ورأى موسى أنّ "الجو العام إيجابي وما زال من الضروري زيادة مستوى الثقة لإحداث إنفراج في الفراغ الرئاسي"، متمنيًا أن "نصل إلى اشياء ملموسة في الفترة المقبلة".
سفير مصر عقب لقاء الخماسية مع باسيل: سنلتقي بري بعد انتهاء جولتنا

محليات

سفير مصر

علاء موسى

جبران باسيل

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