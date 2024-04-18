سفير مصر عقب لقاء الخماسية مع باسيل: سنلتقي بري بعد انتهاء جولتنا

أكّد سفير مصر علاء موسى، بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في البياضة بغياب سفيرة أميركا، أنّ "فكرة عدم حضور أحد السفراء، لا ينفي أن الحديث الصادر عن من يحضر الجلسات هو باسم اللجنة"، مشددًا على أنّ "اللجنة موقفها واحد".