حزب الله : استهدفنا جنود العدو وآلياته في موقع المرج بالصواريخ

اعلن حزب الله استهداف جنود العدو وآلياته في موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابتهم إصابة مباشرة ووقوعهم بين قتيل وجريح

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو في موقع المرج، ولدى وصول جنود العدو وآلياته الى المقطع المحدد عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الخميس 18-4-2024، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة الصاروخية وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح."