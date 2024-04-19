الخارجية أسفت لعدم الاجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، عن أسفها "لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز هذه الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من ٧٥ عاما" على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٨١ الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢".