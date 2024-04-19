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محليات

الخارجية أسفت لعدم الاجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة

2024-04-19 | 06:44
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الخارجية أسفت لعدم الاجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة
الخارجية أسفت لعدم الاجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، عن أسفها "لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز هذه الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من ٧٥ عاما" على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٨١ الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢".

ورأت الوزارة "أن الوقت قد حان ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال بقبول حل الدولتين، والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، كاملة العضوية"، مؤكدة "ان تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يفتح الباب للسلام والأمان المستدام في الشرق الأوسط، والعيش بكرامة وطمأنينة، وفقا" لمبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت لعام ٢٠٠٢".
الخارجية أسفت لعدم الاجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة

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