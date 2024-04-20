تدابير سير في هذه المنطقة غدًا

وأضاف، "لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية: منع وقوف السيّارات وإزالة تلك المركونة على جانبي مسار السّباق المذكور أعلاه، اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ اليوم 20-4-2024، ولحين الانتهاء. منع مرور السّيارات اعتبارًا من الساعة 05:00 من صباح الأحد 21-4-2024، ولحين انتهاء السّباق".

وتابع البلاغ، "يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حِفاظاً على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لحركة المرور".