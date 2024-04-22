رياح "خماسينية" والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية!

الإثنين: مشمس اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل فعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مساء.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٦ درجات مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا محملة بطبقات خفيفة من الغبار.الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تتخطى الـ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود الـ٦٥كلم/ساعة مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.