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#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية
#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية
#الياس_المر لـ #الجديد: تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم "حركة الجمهورية"
#الياس_المر لـ #الجديد: تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم "حركة الجمهورية"
#الياس_المر لـ #الجديد: أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات
#الياس_المر لـ #الجديد: أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات
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معلومات الجديد: اجتماع قضائي وزاري غدا لبحث آلية ترحيل الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
2024-04-22 | 10:20
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معلومات الجديد: اجتماع قضائي وزاري غدا لبحث آلية ترحيل الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
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معلومات الجديد: اجتماع قضائي وزاري غدا لبحث آلية ترحيل الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
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الجديد:
اجتماع
قضائي
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ترحيل
الموقوفين
السوريين
السجون
اللبنانية
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