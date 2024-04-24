"الأخبار": تنافر لبناني في واشنطن
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصادر متابعة قالت إن النقاشات والمواقف التي أطلقها النواب والوزراء اللبنانيون الذين زاروا واشنطن أخيراً لعقد لقاءات مع ممثلي صندوق النقد والبنك الدولي، أثارت جوّاً من البلبلة لأن المسؤولين الأميركيين لاحظوا أن المطالب مختلفة وليست موحّدة، وأن المواضيع التي تثار تقدّم بشكل مختلف بين جهة وأخرى. وقد أدّى هذا الأمر إلى تشتّت الموقف اللبناني.
وأشارت المصادر لـ "الأخبار" إلى أن "اهتمام وزير الاقتصاد أمين سلام انصبّ على الدفع باتجاه الاستحصال على قروض اقتصادية لأصحاب المشاريع الصغيرة، واقتصرت نقاشات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على إعادة هيكلة المصارف والمواضع ذات الصلة، بينما ركّز حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري على سعيه لتأخير إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، واعداً بخفض اقتصاد الكاش".
وأكدت المصادر أن المسؤولين الأميركيين لمسوا تنافساً وتنافراً بين زوارهم اللبنانيين بلا تنسيق في أيّ تفصيل، رغم حجم الانهيار.