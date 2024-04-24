جعجع التقى وفداً من "الإعتدال الوطني".. وهذا ما تم بحثه

عقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة ونصف ساعة، وضع حبيش الزيارة في اطار استكمال الجولات التي يقوم بها وفد تكتل "الاعتدال الوطني"، وقال: بحثنا في بنود المبادرة وطرحنا على "الحكيم" بعض الافكار الجديدة وسمعنا رأيه ووجهة نظره".واذ لفت الى ان ""التكتل" سيتابع زياراته الكتل النيابية الأخرى "لنشوف وين بدنا نصير بهل مبادرة""، أكد حبيش ان "الجميع متفق وهدفه انهاء الفراغ الرئاسي، على أمل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت".