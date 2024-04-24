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محليات

جعجع التقى وفداً من "الإعتدال الوطني".. وهذا ما تم بحثه

2024-04-24 | 02:46
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جعجع التقى وفداً من &quot;الإعتدال الوطني&quot;.. وهذا ما تم بحثه
جعجع التقى وفداً من "الإعتدال الوطني".. وهذا ما تم بحثه

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفدا من تكتل "الاعتدال الوطني" ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم.

عقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة ونصف ساعة، وضع حبيش الزيارة في اطار استكمال الجولات التي يقوم بها وفد تكتل "الاعتدال الوطني"، وقال: بحثنا في بنود المبادرة وطرحنا على "الحكيم" بعض الافكار الجديدة وسمعنا رأيه ووجهة نظره".
واذ لفت الى ان ""التكتل" سيتابع زياراته الكتل النيابية الأخرى "لنشوف وين بدنا نصير بهل مبادرة""، أكد حبيش ان "الجميع متفق وهدفه انهاء الفراغ الرئاسي، على أمل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت".
 
جعجع التقى وفداً من "الإعتدال الوطني".. وهذا ما تم بحثه

محليات

سمير جعجع

الإعتدال الوطني

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