ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية: نؤكد ان قيامنا بواجباتنا الوطنية في هذه الظروف الصعبة هو مسؤولية أخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها

استهل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الجلسة الوزارية، بالقول: "رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها اهلنا في الجنوب منذ اكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي، وارتفاع اعداد شهداء والضحايا، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية ، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء"، لافتاً إلى أنه "نحن نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها اصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني".