أردوغان عن حماس: حركة تحرر وطني وتدافع عن أرضها

وقال أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر "برلمانيون لأجل القدس" بنسخته الخامسة: "لا يمكن لأحد أن ينتظر من تركيا الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".

كما أضاف: "تركيا ستواصل اعتبار أعضاء حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين (حركة تحرر وطني)".

وأكد أن الإدارة الأمريكية بدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل، "تسهم في مفاقمة المشكلة بغزة وليس في حلها".

في حين أشار أردوغان إلى أن "إسرائيل تعمل على محو هوية القدس القديمة تدريجيا، وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين لدى المسلمين"، مضيفا أنه في كل "زاوية من القدس الشريف هناك آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك".