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محليات

هوكشتاين في تل ابيب ولن يعرّج إلى بيروت

2024-04-26 | 14:27
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هوكشتاين في تل ابيب ولن يعرّج إلى بيروت
هوكشتاين في تل ابيب ولن يعرّج إلى بيروت

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت التقى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يقوم بزيارة عائلية في تل أبيب. موضحةً أن هوكشتاين يعمل على التسوية بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت الصحيفة  إلى أن اللقاء جرى  على خلفية التوتر مع حزب الله، وأن هوكشتاين من المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع الرئيس  إسحاق هرتزوغ.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس"  أن الموفد الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، يصل إلى المنطقة، للبحث في خفض التصعيد على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن "واشنطن رسمت خطوطًا لتحقيق بداية اتفاق حول وقف إطلاق النار وتحرير مختطفين في قطاع غزّة". 

وعلمت الجديد أن هوكشتاين لن يزور بيروت عقب لقاءاته في تل ابيب حيث لم تتبلغ الدوائر الرسمية بأي موعد لوصوله .
هوكشتاين في تل ابيب ولن يعرّج إلى بيروت

محليات

آموس هوكشتاين

لبنان

إسرائيل

جنوب لبنان

يوآف غالانت

1701

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