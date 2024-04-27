"الأخبار": هوكشتين إلى بيروت لـ "حفظ قواعد الإشتباك"؟

وفيما تردّد أن هوكشتين قدّم مقترحاً جديداً خلال لقائه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت للتوصل الى حل دبلوماسي ينهي التصعيد العسكري بين لبنان و"إسرائيل"، قالت المصادر إن المبعوث الأميركي "يسعى إلى محاولة إعادة الجميع إلى قواعد الاشتباك في ظل القناعة الأميركية بأن الهدوء في لبنان لن يتحقق قبل التوصل إلى اتفاق كبير يشمل غزة".