"لقاء معراب".. جعجع: الحزب غير قادر على الدفاع عن لبنان

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنّ "محور الممانعة يحاول منع أي شيء إيجابيّ"، مشيراً إلى أنّ "مؤسسات الدولة تتحلّل والخدمات تقلّ وعطّلوا الانتخابات الرئاسية".

وأكد في كلمة له خلال لقاء "1701 دفاعاً عن لبنان" في معراب: "وصلنا إلى وضع "لا دولة في لبنان" وهناك دويلة تصادر القرار الاستراتيجي وتشرّع معابر غير شرعيّة على الحدود الشرقية"، لافتاً إلى أنّ "العمليات العسكرية في الجنوب بدأت بقرار من "حزب الله" وحده والحكومة لم تتّخذ أي قرار ولا يحقّ لأي أحد أو لأي حزب أن يرمي شعباً في الحرب".

وأضاف: "أقصى تمنياتي أن تقوم إيران أو حزب الله بإحتلال تل أبيب ولكن هذا ليس الواقع".

ورأى جعجع انّ "العمليات العسكرية في الجنوب لم تُفِد فلسطين بأي شيء"، لافتاً إلى أنّ "واجب المعارضة تسليط الضوء على مكامن الخطر في الوقت الحاضر".

وشدّد على أنّ "حزب الله غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها الحزب على أن ينسحب الأخير الى الداخل"، مشيراً إلى أنّ "كل التحاليل وكل المعلومات الجنوب قد تتطور الأوضاع فيه بما لا تحمد عقباه وتمتد الحرب إلى حرب شبه شاملة".

