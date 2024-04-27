بالفيديو - جعجع: أتمنى أن يحتل "حزب الله" تل أبيب!

بعد هدوء وضبط امني استمر اشهرا في مخيم عين الحلوة جرت محاولةٌ للعبث بامن المخيم وفي توقيت مثير للتساؤلات ويدفع الى الشك بوجود جهات ٍ عاملة على اضرام النيران في المخيم وعودة التوت وذلك عن طريق اطلاق النار على شاب اعزل لا حيلة له ولا قوة .



