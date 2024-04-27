بالفيديو - جعجع: أتمنى أن يحتل "حزب الله" تل أبيب!

جعجع: أتمنى أن يحتل #حزب_الله تل أبيب pic.twitter.com/XV7VCK1Ujy
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 27, 2024
جعجع: أتمنى أن يحتل #حزب_الله تل أبيب pic.twitter.com/XV7VCK1Ujy
بعد هدوء وضبط امني استمر اشهرا في مخيم عين الحلوة جرت محاولةٌ للعبث بامن المخيم وفي توقيت مثير للتساؤلات ويدفع الى الشك بوجود جهات ٍ عاملة على اضرام النيران في المخيم وعودة التوت وذلك عن طريق اطلاق النار على شاب اعزل لا حيلة له ولا قوة .
استهدف العدو الإسرائيلي اليوم السبت، بغارة منزلاً في بلدة صربين وتوجهت الهيئات الصحية والدفاع المدني إلى المكان.