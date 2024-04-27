انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة.. إليكم طقس الايام المقبلة!

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع رطوبة مرتفعة وأجواء سديميّة مغبرة وقاتمة، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ​أمطار​ متفرّقة خلال الأيّام المقبلة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم إجمالًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة خاصّةً شمال البلاد وفي المناطق الدّاخليّة، وتكون مترافقة ببرق ورعد، كما يتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرّؤية بشكل كلّي".



ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا الى غائم أحيانًا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وبقاء ظهور الضّباب على المرتفعات ورؤية سيّئة".



وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم إجمالًا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة، وتتساقط أمطار متفرّقة قد تكون غزيرة أحيانًا في المناطق الدّاخليّة، وتكون مترافقة برياح ناشطة؛ مع احتمال تساقط حبّات البرَد وحدوث برق ورعد. يُتوقّع أن تشتدّ الأمطار ليل الإثنين/صباح الثّلثاء، مع استمرار ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات، ورؤية سيئة".



كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تتساقط أمطار متفرّقة، مع بقاء ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيّئة".



وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة إلى جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و45 كم/س، الانقشاع سيّئ إجمالًا بسبب الضّباب الكثيف على المرتفعات، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و90%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".