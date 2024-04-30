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محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-4-2024

2024-04-30 | 01:15
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-4-2024
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-4-2024

الجمهورية

اعتبر ديبلوماسي أن بين تجميد الحراك وبين مواصلته حتى انتهاء الحرب فضّلنا الخيار الثاني.

يستعد أحد الديبلوماسيين في لبنان لطلب إجازة طويلة الأمد من مرجعيته الديبلوماسية في وقت قريب أقصاها نهاية الشهر المقبل.

تراجعت برامج المراقبة التي قرر مجلس الوزراء القيام بها في بعض المؤسسات العامة بعدما تبين عدم تجاوب كبار المسؤولين معهم الى درجة منعهم من دخولها.

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اللواء

حسب مصدر دبلوماسي فإن معادلة «حزام أمني» مقابل «حزام أمني» بين إسرائيل ولبنان، غير قابلة للمعالجة من دون اتفاق خطي بين الطرفين.

نقلت رسالة عتب قوية على وزير خدماتي لإستبعاد هيئة رقابية تربوية عن الاجتماع المتعلق باتخاذ القرارات حول الامتحانات الرسمية.

أدت سياسات رئيس تيار معروف إلى تحقيق تقارب ملحوظ بين مرجع وحزب مناهض في البيئة نفسها.

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نداء الوطن

يتردّد أنّه في حال قرّر رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل تطبيق قرار منع الترشح على كل نائب أمضى ثلاث دورات نيابية، والذي يطاله، قد يعمد إلى ترشيح زوجته شانتال عون عن مقعد البترون.

في حين تمّ الاتفاق على أغلبية البنود، تؤخر خلافات حول بند استراتيجي إصدار وثيقة وطنية كان يفترض أن تنبثق من مؤتمر سياسي عقد في صرح ديني.

أبدى حزب بارز انزعاجه من سلوك قيادي في حزب حليف بسبب خطابه المتطرّف.

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البناء

تتابع السفارات الغربية في بيروت عبر الملحقين العسكريين السعي للحصول على تقييم من ضباط اليونيفيل لحقيقة مشهد عمليات المقاومة على الحدود الجنوبية، وذلك لطرح ثلاثة أسئلة هي اولاً لمن تبدو اليد العليا في الجبهة؟ وثانياً هل هناك ما يشير الى تحول في وضع الجبهة نحو المزيد من التصعيد وما هي المؤشرات؟ وثالثا هل من اشارات لعمل بري عبر الحدود ومن هو الطرف القادر على فعل ذلك جيش الاحتلال أم المقاومة؟ وحتى الآن لا تزال الحصيلة الواردة من الأجوبة ترجح كفة المقاومة.

قالت مصادر فلسطينية إن الضغوط الأميركية على مصر وقطر للضغط على حركة حماس وقبول العرض التفاوضي الأخير الذي لا يتضمن أي إشارة إلى نهاية العدوان على غزة ويقتصر على بنود تجميلية لمشروع الهدنة لعدة أسابيع بتخفيف بعض القيود على عودة النازحين وإدخال المساعدات وانتشار قوات الاحتلال، لكن تحت سيطرة الاحتلال ودون التزام بالانسحاب الشامل أو بفك الحصار تجبر حماس وقوى المقاومة على قول لا قويّة لهذه العروض التي تريد تأمين أسرى الاحتلال وترك الباب مفتوحاً لمواصلة العدوان.

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الأخبار

يسود استياء المعنيين بالشأن العام داخل الطائفة الدرزية مما يعتبرونه خسارة الطائفة للدور الذي كان يلعبه جهاز الشرطة القضائية، إذ يشكو هؤلاء من أن الجهاز فقد تأثيره على مستوى العمل الأمني في لبنان، بعدما «تنازل» في عهد قائده زياد قائد بيه، عن مهامه لمصلحة أجهزة أخرى، ومنها منح صلاحيات الوصول إلى النشرة الأمنية لقيادة قوى الأمن الداخلي بعد ورشة التحديث المدعومة أميركياً في المديرية العامة لقوى الأمن، بعدما كان الكشف على النشرات الأمنية من صلاحيات الشرطة القضائية وحدها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملفات سرقة السيارات ومكافحة المخدّرات ومكافحة ألعاب القمار غير الشرعي، حيث يقوم فرع المعلومات وأمن الدولة واستخبارات الجيش بأنشطة واسعة في هذه المجالات فيما لا يظهر أي دور للقضائية. وأخيراً، أثار «الاجتهاد الشخصي» لقائد الجهاز بإرسال مجموعة من عناصره لمداهمة منزل شاب درزي تزوج امرأةً شيعية، إرضاء لبعض المشايخ الدروز، النائب وليد جنبلاط الذي أنّب قائد بيه لتدخله في شؤون لا تعنيه وتركه الأمور الأساسية في جهازه.
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-4-2024

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"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة
14:52

"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

صدر عن وزارة الصحة: "تم ابلاغ الوزارة بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

14:52

"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

صدر عن وزارة الصحة: "تم ابلاغ الوزارة بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

الحزب الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالصواريخ
14:49

الحزب الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالصواريخ

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏‏قام مجاهدو ‏‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‏‏‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏

14:49

الحزب الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالصواريخ

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏‏قام مجاهدو ‏‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‏‏‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل
13:57

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.

13:57

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.

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