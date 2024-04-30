حزب الله : استهدفنا دبابة ميركافا في المطلة وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصّن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 30-4-2024 واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.‏"