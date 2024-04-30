حزب الله : استهدفنا دبابة ميركافا في المطلة وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل وجريح
حزب الله : استهدفنا دبابة ميركافا في المطلة وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل وجريح
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصّن داخل موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024 واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل وجريح."