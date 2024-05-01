الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"إمكانية حصول إختراقات بجدار قضية تهدّد لبنان".. ماذا في أسرار الصحف؟

2024-05-01 | 01:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;إمكانية حصول إختراقات بجدار قضية تهدّد لبنان&quot;.. ماذا في أسرار الصحف؟
"إمكانية حصول إختراقات بجدار قضية تهدّد لبنان".. ماذا في أسرار الصحف؟

"إمكانية حصول إختراقات بجدار قضية تهدّد لبنان".. ماذا في أسرار الصحف؟


البناء:

خفايا
قال مصدر دبلوماسي غربي إنّ الكلام الذي صدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهى فرص التوصل إلى صفقة تبادل وهدنة وكلام نتنياهو جاء بعد حواره مع وزير "أمنه" ايتمار بن غفير وتهديده بالخروج من الحكومة إذا تخلّى نتنياهو عن مواصلة الحرب ضدّ حركة حماس. ومما قاله نتنياهو إن الحرب ستستمرّ حتّى القضاء على حماس سواء تمّت صفقة تبادل أم لم تتم. وقال المصدر الدبلوماسي إنّ حماس كانت محشورة في زاوية الضغوط للقبول فجاء كلام نتنياهو وأزاح عنها عبء مسؤوليّة تخريب فرص الصفقة.

كواليس
قال مصدر فلسطيني يتابع مسار التفاوض في القاهرة إنّ سقف ما يمكن لقيادة حركة حماس قبوله هو تجزئة تنفيذ الحل الشامل الذي يضمن إنهاء الحرب وفك الحصار وانسحاب شامل للاحتلال من قطاع غزّة وإطلاق مسار إعادة الإعمار بحيث يمكن توزيع هذه البنود على المراحل المتعدّدة للاتفاق الذي يمكن لشروط المرحلة الأولى منه أن تكون مطابقة لما تمّ عرضه في المشروع المطروح للتفاوض، لكن بصفتها مرحلة أولى من مجموعة مراحل متفق عليها كوثيقة واحدة ومضمونة التنفيذ بضمانات الوسطاء.

-----------------------------------

النهار:

نقل عن المحامي الدولي إميل عون أنه من المرجح أن تصدر المراجع المختصة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق المرتكبين في أحداث ما بعد  7 تشرين الأول 2023 في غزة وفلسطين عموماً، والسؤال البديهي المطروح هو من ستشمل هذه المذكرات من الجانبين إسرائيل وحماس، أما في ما يختص بلبنان، فإن السؤال الذي يطرح حالياً في أروقة المحكمة المذكورة عما إذا كان لبنان سيتقدم بإعلان قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الاساسي في ما يتعلق بأحداث ما بعد 8 تشرين الأول بعد فتح الجبهة في الجنوب اللبناني.

-----------------------------------

اللواء:

همس
تردَّد أن معظم مندرجات الورقة الفرنسية حول 1701 مصاغة بالحبر السرّي للوسيط هوكشتاين.
غمز
طُلب من نائب حالي في تكتل وسطي ألَّا يحضر لقاءً معروفًا بهويته، ولو من موقع المعارضة، والهامش الخاص بالنائب.
لغز
للعيد الثاني على التوالي، لا يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم، خلافًا لتصريحات وزير المال وبيانات المالية، حتّى وصف الأمر "بأنني أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا!".

----------------------------------- 

الحمهورية:

سأل ديبلوماسي غربي عن طبيعة الشعب اللبناني القادر على التأقلم مع الانهيار والشغور والحرب؟
تبين أنّ أحد المسوؤلين لم يتفاجأ في مجيء مسؤول غربي إلى لبنان من دون أن يحمل في جعبته أي معطيات عن ملف حساس تحاول بلاده أن تلعب دورًا في معالجته.
تفاءل مسؤولون بإمكان حصول اختراقات في جدار قضية تهدّد لبنان ديموغرافيًا وتساهم في تعميق أزمته الاقتصادية والمالية وذلك في ضوء بدء بعض الدول الغربية بمواجهة المشكلة نفسها التي يعاني منها لبنان.

----------------------------------- 

نداء الوطن:

يتقاضى نواب شماليون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدّمونها للمواطنين، منها مثلاً مناقلات معلمين أو تراخيص أو غيرها. إذ يتم تسجيل الأسماء لدى مدراء مكاتب النواب ولدى تأمين «الخدمة» يتم إبلاغ صاحب الشأن أنّ هذه الخدمة قد كلّفت «رشى» وهدايا بقيمة 50 أو 100 دولار، أو أكثر.
يشكو أهالي وسكان بلدة الضبيه من غياب المشاريع التنموية، مع العلم أن بلديتها، المنحلة، جمعت أكثر من مليون دولار في العام الماضي.
ينتظر وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال هذا الشهر، وذلك في إشارة إلى استمرار المفاوضات معه.

----------------------------------- 

الأنباء:

ترهيب مستمر
ترهيب اعلامي تصعيدي لا يزال يمارسه العدو الإسرائيلي رغم مساعي التهدئة الدولية.

صورة ضبابية
الصورة لا تزال ضبابية حول المواقف من الأفكار المطروحة للتهدئة.
"إمكانية حصول إختراقات بجدار قضية تهدّد لبنان".. ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على أطراف كفركلا لجهة تل النحاس

اقرأ ايضا في محليات

هنا بيروت - احسان عطايا - 1-5-2024
Play
09:43
Play

هنا بيروت - احسان عطايا - 1-5-2024

هنا بيروت - احسان عطايا - 1-5-2024

09:43

هنا بيروت - احسان عطايا - 1-5-2024

هنا بيروت - احسان عطايا - 1-5-2024

إحسان عطايا يتحدث عن "وحدة الساحات"
Play
09:38
Play

إحسان عطايا يتحدث عن "وحدة الساحات"

إحسان عطايا يتحدث عن "وحدة الساحات"

09:38

إحسان عطايا يتحدث عن "وحدة الساحات"

إحسان عطايا يتحدث عن "وحدة الساحات"

صادق علوية يشرح واقع العمال في لبنان
Play
09:21
Play

صادق علوية يشرح واقع العمال في لبنان

صادق علوية يشرح واقع العمال في لبنان

09:21

صادق علوية يشرح واقع العمال في لبنان

صادق علوية يشرح واقع العمال في لبنان

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024