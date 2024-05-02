مخزومي عن عصابة الـ "التيك توك" : ما حصل يدق ناقوس الخطر
حيا النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس" "جهود مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ممثلا برئيسه المقدم باتريك عبيد وجميع المعنيين الذين تمكنوا من توقيف العصابة التي تستدرج الأطفال وتعتدي عليهم جنسيا من خلال تطبيق Tiktok، على أمل القبض على جميع المتورطين ومحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم".
واضاف: "ما حصل يدق ناقوس الخطر، ويسلط الضوء على مسألة غياب الرقابة الأسرية، ويستوجب تفعيل إعدادات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي".