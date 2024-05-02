مخزومي عن عصابة الـ "التيك توك" : ما حصل يدق ناقوس الخطر

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني أنّ "حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي غير مشروطة، وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، اضافة الى زيادة العديد والعتاد".