المطران عودة: من المخجل أن يشعر اللبنانيون أن نوابهم عاجزين

وأعلن المطران عودة أن "بلدنا بحاجة إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم وأولى واجبات النواب الإجتماع خلال المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يقود البلد بأمانة وحكمة".



وقال: "يبدو أن البعض استساغ الفراغ وبلدنا لن ينهض ما لم ينتظم عمل مؤسساته الدستورية ولا انتخاب لرئيس بسبب المشاحنات والتعطيل وفرض بدع لا ينص عليها الدستور".



تابع: "من المخجل أن يشعر اللبنانيون أن نوابهم عاجزين وينتظرون معونة الخارج ولا شيء لا في جيوبهم ولا في رأسهم".