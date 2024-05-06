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محليات

مراسل الجديد: الطيران الحربي يشن سلسلة غارات على مرتفعات جبل الشيخ وجبل الريحان وفي محيط المكان المستهدف صباحا

2024-05-06 | 15:35
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مراسل الجديد: الطيران الحربي يشن سلسلة غارات على مرتفعات جبل الشيخ وجبل الريحان وفي محيط المكان المستهدف صباحا
مراسل الجديد: الطيران الحربي يشن سلسلة غارات على مرتفعات جبل الشيخ وجبل الريحان وفي محيط المكان المستهدف صباحا
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مراسل الجديد: الطيران الحربي يشن سلسلة غارات على مرتفعات جبل الشيخ وجبل الريحان وفي محيط المكان المستهدف صباحا

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