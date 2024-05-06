مراسل الجديد: الطيران الحربي يشن سلسلة غارات على مرتفعات جبل الشيخ وجبل الريحان وفي محيط المكان المستهدف صباحا

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"إن اعلان "حركة حماس"موافقتها على وقف اطلاق النار في غزة يعتبر خطوة متقدمة نحو وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومعالجة تداعياته".
كرر الرئيس نجيب ميقاتي استغرابه للحملة التي تعرض لها بفعل هبة المليار التي قدمتها المفوضية الأوروبية للبنان بعد ان اسيء فهمها من قبل أصحاب الحملة الذين صوروها على أنها "رشوة" لإبقاء النازحين السوريين عندنا، فيما الصحيح انها حصرا للبنان لمساعدته على التخفيف من الازمات المختلفة التي يعاني منها.
علمت الجديد ان رئيسة مجلس الخدمة نسرين مشموشي وجهت دعوة لمجلس المديرين والذي يضم المدراء العامين في الادارات العامة لمناقشة اوضاع الادارة العامة.