سلسلة لقاءات لوزير الخارجية والمغتربين... إليكم التفاصيل

التقى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب السفير الأرمني في لبنان فاهاغن اتبكيان، حيث رحب الوزير بوحبيب بأهمية الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ببدء عملية ترسيم الحدود على أساس إعلان ألما آتا وبداية التطبيق العملاني لهذا الاتفاق. كما تم البحث بالعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما من خلال التواصل والتفاعل الدائم بين الشعبين.



كما التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا ورونيكا التي اطلعت الوزير على آخر المستجدات والاتصالات الاممية حول الوضع في جنوب لبنان. اعاد الوزير بوحبيب التأكيد على موقف لبنان الثابت ومطالبته بالتطبيق الكامل والشامل للقرار ١٧٠١.



كما التقى بمديرة شؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس التي أطلعت الوزير على التوصيات التي وردت في التقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقييم عمل الأونروا. وثمن الوزير العمل الجبار التي تقوم بها الأونروا التي لا بديل عنها في لبنان، وشدد على أهمية استمرار عملها لأنها تعطي أمل بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وحصولهم على دولتهم المستقلة الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.