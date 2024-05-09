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محليات

درجات الحرارة إلى ارتفاع جراء كتل هوائية حارة مصدرها مصر!

2024-05-09 | 05:12
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درجات الحرارة إلى ارتفاع جراء كتل هوائية حارة مصدرها مصر!
درجات الحرارة إلى ارتفاع جراء كتل هوائية حارة مصدرها مصر!

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "كتل هوائية حارة مصدرها شمال مصر تؤدي الى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها مع انخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح المحملة بالغبار، يخف تأثير الكتل الحارة بدءًا من يوم السبت فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مترافقة بارتفاع في نسبة الرطوبة، فيتحوّل الطقس بدءًا من بعد الظهر إلى متقلّب".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً بسحب مرتفعة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة مترافقة مع طبقات من الغبار في الأجواء. والسبت غائم صباحا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة و بقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء و احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا و يتشكّل الضباب على المرتفعات ليلا".

واضافت ان "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية حيث تكون في بدايتها موحلة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات".
درجات الحرارة إلى ارتفاع جراء كتل هوائية حارة مصدرها مصر!

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