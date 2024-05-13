بو صعب بعد لقائه بري في عين التينة: المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف الرئاسة سيطيل أمد الفراغ وجلسة الاربعاء مهمة للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين

واكد بو صعب في دردشة مع الإعلاميين على أهمية الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين ، مجدداً دعوته كافة الاطراف السياسية والكتل النيابية الى وجوب الحوار والتوافق من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية معرباً عن خشيته من أن الإستمرار بالمكابرة والنكد ورفض الحوار والتلاقي سوف لا يوصل الى حل على الإطلاق إنما بالعكس تماماً ، مؤكداً بأن المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهورية والنتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيين .

كما استقبل بري رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم بحضور عضو الهيئة الدكتور علي بدران .