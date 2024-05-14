كواليس رحلة الحُجاج: من بغداد إلى السعودية عبر بيروت! ما مصيرهم الآن؟
قبل ايام وصل أحد عشر عراقياً إلى مطار بيروت عبر طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست" حيث كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وكان مطار بيروت مكاناً للـ "ترانزيت" بالنسبة لهم. وختمت الأجهزة الأمنية اللبنانية جوازات سفرهم ،لكن عند وصولهم السعودية، واكتشاف أن تأشيراتهم مزورة هناك أعادتهم السلطات السعودية إلى مطار بيروت ،
وخابر الامن العام اللبناني السلطات القضائية التي اشارت بوجوب توقيفهم لكونهم استخدموا مستنداً مزوراً امام السلطات اللبنانية.
وتم إيداعهم لدى نظارة الأمن العام بانتظار التحقيقات القضائية. ولكن نظراً لكبر سنهم، قدمت السفارة العراقية لهم إقامة في احد فنادق بيروت بإنتظار التوضيحات القانونية اللازمة من دولة العراق قبل اتخاذ القرار بشأن مصيرهم ووجهتهم القادمة.