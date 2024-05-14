أحمد مازن : ما هي اسباب دفاع ريكاردو "المشبوه" عن نازك عوده؟
كتب الصحافي أحمد مازن مقالاً جاء فيه: "طالعنا ريكاردو كرم بدفاع سفيه ومدفوع عن بيع قصر قريطم من قبل السيدة نازك عوده الى الجامعة اللبنانية الاميركية، وهو اعتبر في دفاعه ان صفقة البيع أتت للمحافظة على التراث وتحويل القصر ليكون منفعة علمية، ولكن فات ريكاردو كرم ان من يريد تخليد ذكرى الرئيس الحريري فعلا، عليه القيام بأعمال خيرية عن روحه، او المساهمة في إنشاء مركز يحمل اسم الرئيس الشهيد ويحاكي مشروعه حتى ولوكان قصر قريطم بحد ذاته، ولكن ما شهدناه للاسف هي صفقة عقارية أرادت من خلالها السيدة نازك الاستفادة من ثمن القصر بهدف زيادة ثروتها وثروة ابنها عدي الشيخ."
واضاف أحمد مازن في مقاله: "فلا يجوز ومهما كان السبب التخلي عن قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري بهذه البساطة، حتى دون استشارة عائلته التي قد يكون لديها رغبة بالاحتفاظ به، باعتباره يشكل رمزية هامة واستثنائية لا تقل شأنا عن المقرات الرسمية للدولة اللبنانية التي لا يمكن بيعها او التنازل عنها، كون قصر قريطم كان يشكل ثقلا خاصا في البلد.
على كل الأحوال فمن غير المستغرب ما نشره كرم وهو معروف الانتماء والهوية وخلفيته المشكوك بها من وراء نشر مثل هكذا اخبار، والأثمان التي حصل عليها مقابل دفاعه المستغرب غير المنطقي والسخيف.
فالمنطق يقول هل ستكون ردة فعل كرم في حال تخلى رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية عن قصر جده في زغرتا هي نفسها؟ وهل سيجد التبريرات اللازمة لبيع القصر عندها كما فعل بالدفاع عن السيدة نازك؟"