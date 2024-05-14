الامن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع

اصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: "استأنفت المديرية العامة للأمن العام عمليات العودة الطوعية للسوريين الموجودين في لبنان التي باشرتها منذ العام 2019، وقامت المديرية بتنظيم عودة لرعايا سوريين إعتبارا من صباح اليوم عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمت 225 شخصا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.