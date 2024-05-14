بالفيديو - السيارة التي استهدفتها مسيّرة للاحتلال بـ 3 صواريخ على طريق عام صور-الحوش

قال نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسّان حاصباني لصحيفة "نداء الوطن" ان اللقاء النيابي مع وفد صندوق النقد تطرّق الى "أهمية الإسراع بالعمل على القانون المتعلّق بإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، الذي من شأنه معالجة الفجوة في القطاع المالي وإعادة تكوين الودائع، فهذا القانون ما زال موضع نقاش في الحكومة ولم يرد الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار".