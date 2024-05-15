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محليات

النائب اشرف بيضون لـ "الجديد": المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله

2024-05-15 | 03:51
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النائب اشرف بيضون لـ &quot;الجديد&quot;: المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله
النائب اشرف بيضون لـ "الجديد": المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله

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النائب اشرف بيضون لـ "الجديد": المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله

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النائب مروان حمادة لـ"الجديد": تنازلنا عن بعض الأمور لتأمين الاجماع حول ملف النازحين ولكن هناك اموراً نعتبرها بديهية للانتقال التدريجي تؤدي الى الاخراج الممنهج للنازحين الى المناطق الآمنة ونحن نعطي ميقاتي الغطاء للذهاب الى سوريا في حال وجهت له دعوة
النائب حسين الحاج حسن لـ"الجديد": تغير المعطيات لدى بعض الفئات اللبنانية أمرٌ جيد كي يصبح هناك اجماع وطني لمعالجة ملف النازحين والتواصل مع الدولة السورية امر طبيعي

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