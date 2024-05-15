بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري

النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: بما ان التشاور الذي حصل امس أدى الى نتيجة لماذا لا يحصل تشاور لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية فهذا المجلس قد لا ينتخب رئيساً اذا لم نتشاور