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باسيل: جوهر الهبة الأوروبيّة هو منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا
2024-05-15 | 04:40
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باسيل: جوهر الهبة الأوروبيّة هو منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا
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باسيل: جوهر الهبة الأوروبيّة هو منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا
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العودة الى الأعلى
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