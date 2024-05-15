النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: هناك اجماع على ما يجب القيام به حول ملف النازحين وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي