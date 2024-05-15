عن القمة العربية.. آخر مستجدات التحضيرات مباشرة من البحرين

معلومات الجديد: انتهاء اجتماع سفراء الخماسية في عوكر على ان يصدر بيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي

معلومات الجديد: انتهاء اجتماع سفراء الخماسية في عوكر على ان يصدر بيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي