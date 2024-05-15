هنا بيروت - غسان ريفي - الحلقة الكاملة

صدر عن الحزب البان التالي: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من هذه العملية المحدودة."
دعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان في مكتبها في عين المريسة اليوم إلى لقاء سياحي بعنوان "معا نعزز اتحادنا ونجدد روح الصمود والأمل في مؤسساتنا ولبناننا"، حضره وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد الشرطة السياحية العميد جيرار نصر ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار أشقر وأمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ورئيس تجمع رجال ونساء الأعمال اللبنانيين نقولا ابو خاطر ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس والمديرة التنفيذية لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز والعضوة في الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز جمانة دموس ورئيس جمعية Rebirth Beirut غابي فرنيني، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء المستشارين وعضو مجلس نقابة الصحافة جاد حيدر وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب والصحافي الاقتصادي جوزيف فرح.