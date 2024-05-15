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محليات

افرام: لإصدار بطاقة بيومترية للنازحين

2024-05-15 | 11:28
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افرام: لإصدار بطاقة بيومترية للنازحين
افرام: لإصدار بطاقة بيومترية للنازحين

أشار النائب نعمة افرام في جلسة مناقشة المجلس النيابي لملف النزوح السوري والهبة الأوروبية إلى "نفس جديد إيجابي في هذه الجلسة، لأن الجميع، من كل أطياف لبنان، متوحد في تشخيص الخطر الوجودي، الكياني، الديموغرافي، الاقتصادي، الأمني، والبيئي، الذي يشكله النزوح السوري في لبنان، وهذا أمر يمكن أن يبنى عليه".

وعرض أفكارا على التوصيات المنتظرة من هذا المجلس، لخصها بالتالي:

أولا: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان ليس مسؤولية UNHCR مع أنه يجب أن نستحصل على المعلومات منها، لكن ذلك هو مسؤوليتنا. "عيب علينا نشحد المعلومات عن الناس اللي قاعدين عنا بلبنان".

هذه مسؤوليتنا نحن كبلد وكدولة أن نقوم بكل ما هو مستطاع لإصدار بطاقة بيومترية لكل سوري في لبنان، وهو أمر متعلق مباشرة بموضوع الفوضى ومكافحة الجريمة في لبنان.

ولذلك أدعو لنهار مسح شامل شبيه بالانتخابات النيابية في كل محافظة، بالاستعانة بالأساتذة والأمن العام لإصدار بطاقات بيومترية للسوريين في لبنان.

ثانيا: في موضوع العبء الإقتصادي - المالي: كل نازح يكلفنا حوالى ألف دولار سنويا كمصاريف مباشرة، في معالجة النفايات والمياه المبتذلة والبنى التحتية ناهيكم عن الكلفة الاستهلاكية، ويجب أن نقتطع من المجتمع الدولي، الذي يدفع للعائلات السورية من خلال النظام المصرفي اللبناني، مبالغ خاصة لإدارة الوجود السوري في لبنان.

ثالثا: في موضوع ضبط الحدود، لبنان يحتاج خمسة إلى عشرة أضعاف العديد الموجود اليوم لضبطها، وهنا نستعمل التمويل الذي سنحصل عليه من المجتمع الدولي في موضوع الوجود السوري لتأمين حماية الحدود اللبنانية وضبطها وإدارتها بكل ما للكلمة من معنى وتطبيق القوانين كما يجب، خصوصا في خروج السوريين من لبنان وعودتهم بطرق غير شرعية".

وختم افرام مداخلته بتوصية وجهها إلى رئيس الحكومة قائلا: "العرض الذي أعطي للبنانيين من الاتحاد الأوروبي بالهجرة الموسمية، هل من الممكن تجييره للسوريين؟".

افرام: لإصدار بطاقة بيومترية للنازحين

محليات

نعمة أفرام

النزوح السوري

لبنان

سوريا

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14:15

الحزب يستهدف قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا

صدر عن الحزب البان التالي: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة."‏

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لقاء في نقابة أصحاب المطاعم... والرامي يعلن افتتاح 50 مؤسسة مطعمية جديدة

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13:15

لقاء في نقابة أصحاب المطاعم... والرامي يعلن افتتاح 50 مؤسسة مطعمية جديدة

دعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان في مكتبها في عين المريسة اليوم إلى لقاء سياحي بعنوان "معا نعزز اتحادنا ونجدد روح الصمود والأمل في مؤسساتنا ولبناننا"، حضره وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد الشرطة السياحية العميد جيرار نصر ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار أشقر وأمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ورئيس تجمع رجال ونساء الأعمال اللبنانيين نقولا ابو خاطر ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس والمديرة التنفيذية لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز والعضوة في الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز جمانة دموس ورئيس جمعية Rebirth Beirut غابي فرنيني، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء المستشارين وعضو مجلس نقابة الصحافة جاد حيدر وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب والصحافي الاقتصادي جوزيف فرح.

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