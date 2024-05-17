بلدة دوما في البترون تحتفل باعلانها أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023

لكل محبّي الرياضة، وتحت شعار "كلّ الرياضة عنّا"، لاقونا بـ OMT Beirut Sports Festival أضخم معرض رياضي بالمنطقة من 23 لـ 26 أيّار من الـ 4 بعد الظهر للـ 10 المسا بالفوروم دو بيروت.

