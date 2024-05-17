بلدة دوما في البترون تحتفل باعلانها أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023 ... مراسلة الجديد تنقل الاجواء: @Jacintheantar pic.twitter.com/CpZKB84APq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 17, 2024
بلدة دوما في البترون تحتفل باعلانها أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023 ... مراسلة الجديد تنقل الاجواء: @Jacintheantar pic.twitter.com/CpZKB84APq
لكل محبّي الرياضة، وتحت شعار "كلّ الرياضة عنّا"، لاقونا بـ OMT Beirut Sports Festival أضخم معرض رياضي بالمنطقة من 23 لـ 26 أيّار من الـ 4 بعد الظهر للـ 10 المسا بالفوروم دو بيروت.