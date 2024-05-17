بالفيديو - مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر في البقاع الاوسط

ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه فيما بَدا انّ بيان سفراء الخماسية قد أحرجَ رافضي منطق الحوار، بتأكيده انّ رئاسة الجمهورية تمر عبره، تلقف برّي البيان ايجاباً، باعتباره حدّد السبيل الطبيعي الوحيد الى الحلّ الرئاسي، بتغليب منطق الحوار بين الاطراف.