بالفيديو - جنبلاط يشارك في لقاء حواري بالاشرفية مستعرضاً ملفات الساعة ابرزها ملف النزوح السوري
استضافت مؤسسة نجار للثقافة والحرية رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، في مركزها في الأشرفية، بحضور رئيسها الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق زياد بارود، السيدة نورا جنبلاط وحشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والاعلامية.
وبعد ترحيب من نجار، تحدث جنبلاط متطرّقاً الى مختلف الملفات المطروحة، كما كان نقاش مع الحاضرين.
وقد اشار جنبلاط في حديثه الى ان الحزب تقدم بمذكرة حول ملف النزوح السوري للاحزاب، مشيراً الى انه ليس هناك من تصنيف للاجئين السوريين في لبنان،داعياً الى وقف الحملة العنصرية بحق النازحين .