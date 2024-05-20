الشرق الاوسط: رسالة من "مفوضية اللاجئين" للمولوي ... ولبنان يرد: سنطبق القانون

وتشير الرسالة ، بحسب "الشرق الأوسط" ، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.

وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود "مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص" يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني "تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة".

ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء "أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً" في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها "إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية" التي "ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة"، وأرادت من وزارة الداخلية "التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها "للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها".