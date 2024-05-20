نصرالله معزياً خامنئي: نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة

وجاء في البيان:"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‏إنني أتقدم من سماحتكم باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعامة جمهور المقاومة في لبنان ‏بأحر التعازي ومشاعر المواساة بمناسبة استشهاد هذا الجمع من القادة الأبرار وفي مقدمهم سماحة آية الله ‏السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية المجاهد والخدوم والوفيّ ووزير خارجيته الأخ العزيز ‏الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حامل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية وسماحة آية الله آل ‏هاشم ممثل سماحتكم في آذربايجان الشرقية ومحافظها السيد رحمتي ورفاقهم الذين كانوا معهم.‏إننا نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وانتم تقودون الأمة ‏الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة والاحتلال الأميركي والصهيوني لمقدساتنا ‏وبلادنا وشعوبنا.‏لنا ولجميع المظلومين والمقاومين ومجاهدي طريق الحق كل العزاء والأمل بوجودكم المبارك وقيادتكم ‏الحكيمة والمسددة والشجاعة.‏أسأل الله تعالى أن يمد في عمركم الشريف وأن يعين قلبكم الطاهر على تحمل ألم هذا الفقد لهؤلاء القادة ‏الأوفياء والمخلصين وأن يمن على عائلاتهم الكريمة والشريفة وعلى شعبنا الإيراني العزيز والكبير وعلى ‏جميع المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية بالصبر والسلوان وعظيم الأجر وقرب الفرح ‏والنصر إنشاء الله وان يتغمد هؤلاء الشهداء الأخيار جميعاً بواسع رحمته ويجمعهم مع ساداتنا رسول الله ‏وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين".‏