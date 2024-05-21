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مذكرة من مجلس الوزراء تتعلق بعيد المقاومة والتحرير
2024-05-21 | 04:12
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مذكرة من مجلس الوزراء تتعلق بعيد المقاومة والتحرير
صدر عن رئاسة مجلي الوزراء مذكرة بإقفال الادارات العامة والخاصة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في 25 ايار 2024.
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