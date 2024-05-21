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محليات

ميقاتي إجتمع مع مولوي في السرايا.. والبحث تناول المستجدات الأمنية وإجراءات وزارة الداخلية

2024-05-21 | 06:52
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ميقاتي إجتمع مع مولوي في السرايا.. والبحث تناول المستجدات الأمنية وإجراءات وزارة الداخلية
ميقاتي إجتمع مع مولوي في السرايا.. والبحث تناول المستجدات الأمنية وإجراءات وزارة الداخلية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ظهر اليوم في السرايا وعرض معه اخر المستجدات الامنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية.

ثم اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا واطلع منه على عمل المديرية، اضافة الى الاوضاع الامنية.
وإستقبل رئيس الحكومة رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على راس وفد من "التيار" ،في حضور النائب السابق مروان ابو فاضل.
بعد اللقاء قال كرامي:" طرحنا على دولة الرئيس ميقاتي تعديل المادة 51 من قانون الضمان  كما أطلعناه على مشروع القانون الذي نقوم بتحضيره وهو تحت عنوان"التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة"، وأبدى دولة الرئيس ميقاتي تأييده للمشروع ، بعد ان أبلغنا الرئيس نبيه بري دعمه للمشروع كذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهو مشروع يؤمن العدالة لكافة الموظفين في القطاعين العام والخاص لانصافهم في موضوع نهاية الخدمة بعد الضرر الذي لحق بهم نتيجة الازمة المالية والاقتصادية."
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء:"اطلعت دولة الرئيس على نتائج الزيارة التي قمنا بها الى الولايات المتحدة مع الوفد النيابي. من ناحية ثانية اثرت مع الرئيس ميقاتي الموضوع المتعلق بالعمالة السورية نظرا لتأثير هذا الموضوع على القطاع الزراعي، واهمية ان يتم حل هذا الملف بشكل مدروس وغير عشوائي، ونحن مع تنظيم الوجود السوري، مع التقييد بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
وإستقبل رئيس الحكومة سفير كوريا الجنوبية ايل بارك وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ميقاتي إجتمع مع مولوي في السرايا.. والبحث تناول المستجدات الأمنية وإجراءات وزارة الداخلية

محليات

نجيب ميقاتي

بسام مولوي

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