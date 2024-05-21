مؤسسة كهرباء لبنان تتعرض للسرقة في بلدات عدة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة.

بتاريخَي 29-04-2024 و01-05-2024، وفي بلدة عين الذهب، أوقفت قوة من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية كل من: - ح. خ. (من مواليد عام 1998، لبناني) لإقدامه مع آخرين على سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكابلات اتصالات لشركة أوجيرو في بلدات عدة في عكار. وتبيّن أنه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه".