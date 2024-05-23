الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الاخبار| شحنة القمح الفاسد... "صالحة للاستهلاك" رغم أنف المختبرات!

2024-05-23 | 02:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الاخبار| شحنة القمح الفاسد... &quot;صالحة للاستهلاك&quot; رغم أنف المختبرات!
الاخبار| شحنة القمح الفاسد... "صالحة للاستهلاك" رغم أنف المختبرات!

ذكرت صحيفة "الاخبار" انه بعد عام ونصف عام على استيراد نحو 5 آلاف طن من القمح الفاسد نتيجة احتوائه على "تكتل متعفّن"، وفق ما بيّنت فحوصات وزارة الزراعة، ما دفع وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى طلب احتجاز الشحنة، فان ملف القمح الفاسد لم يعد يتعلق بنتائج الفحوصات وبمدى مطابقة الشحنة للمواصفات بقدر ما دخل في النفق نفسه الذي تسلكه كل قضايا الفساد.

واضافت الصحيفة ان هذه الشحنة سجّلت رقماً قياسياً في العينات التي أُخذت منها لفحصها في مختبرات مختلفة، فضلاً عن إجماع خبراء على أن مدة التخزين منذ وصولها إلى المرفأ في شباط 2023 كافية لجعل القمح غير صالح للاستهلاك مهما كانت ظروف تخزينه.

 

واللافت، بحسب الصحيفة ، تنصّل مسؤولين في الدولة من دورهم الرقابي في الحفاظ على السلامة الغذائية للمواطنين. فبعد طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر من وزير الاقتصاد أمين سلام، الشهر الماضي، تكليف مصلحة حماية المستهلك بمعاينة القمح مرة أخرى، وصدور نتائج متضاربة باعتبار العيّنة المأخوذة من الصوامع في مرفأ بيروت "ملوّثة وتحتوي على الحشرات" فيما تلك المأخوذة من مخازن الشركة المستوردة للشحنة "مطابقة للمواصفات"، عادت الأمور إلى المربع الأول، مع رفع وزير الاقتصاد تقريراً "حيادياً" إلى اسكندر لم يتخذ فيه أي موقف واضح.

 

ولفتت المصادر الى ان سلام اعتبر أن الحسم في المسألة ليس من مسؤوليته، مكتفياً برفع ما خلص إليه مختبر البحوث الصناعية، رغم أنه، بعد تلقيه النتائج من المختبر، أعاد تكليف اثنين من خبراء سلامة الغذاء للتدقيق فيها، خلصا إلى حدوث خطأ في طريقة سحب العينات وعدم وضوح آلية معالجتها. عندها، لاحظ مدير مصلحة المستهلك أن ثمة شحنة لم تؤخذ عينة منها، فأعاد تكليف مراقبين بتكرار الفحص.

 

وعلمت الصحيفة أن النتيجة جاءت كما سابقتها باعتبار الشحنة في المرفأ "ملوّثة" والشحنة المخزّنة لدى الشركة "مطابقة"، وهو ما تضمّنه التقرير النهائي الذي تسلّمته القاضية اسكندر، وقالت لـ"الأخبار" إنها ستحيل النتيجة إلى وزير الزراعة ليتخذ قراراً بشأنها، فهي ليست "مخوّلة بإصدار أي حكم بالنيابة عن الوزارة". وبالتالي، عادت الكرة إلى ملعب وزير الزراعة الذي يفترض أن يقرر ما إذا كان سيتحمّل مسؤولية إدخال 5500 طن من القمح المستورد منذ عام ونصف عام وتوزيعها على المطاحن أم سيتمسك بقراره بالحجز على الشحنة.

 

واشارت الصحيفة الى ان صاحب الشركة المستوردة للشحنة سبق له أن اعترض على قرار الحاج حسن وعلى نتيجة فحص مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، أي مختبر وزارة الزراعة الرسمي، لدى قاضي الأمور المستعجلة في المتن الشمالي رالف كركبي الذي عيّن خبيراً أصدر تقريراً في أيلول 2023 بأن الشحنة صالحة للاستهلاك، رغم رفض مسؤولي المختبر تسلّم العينة من الخبير بسبب تسوّسها وخوفاً من انتشار السوس في المختبر. فلم يحل دون إصدار القاضي قراراً بالسماح لشركة «شبارق» بتوزيع القمح في السوق نتيجة ما اعتبره «انقضاء مهلة اعتراض الدولة ممثّلة بهيئة القضايا على القرار الصادر عن المحكمة".


الاخبار| شحنة القمح الفاسد... "صالحة للاستهلاك" رغم أنف المختبرات!

محليات

مرفأ

فساد

وزارة الزراعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله نعى الشهيد محمد فران
صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

اقرأ ايضا في محليات

عيد المقاومة والتحرير.. إحتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع باليرزة
07:23

عيد المقاومة والتحرير.. إحتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع باليرزة

أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

07:23

عيد المقاومة والتحرير.. إحتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع باليرزة

أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب
07:04

بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب



بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

07:04

بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب



بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

سامي الجميل يتحدث عن "مغامرة الحرب" ويهاجم حزب الله
06:45

سامي الجميل يتحدث عن "مغامرة الحرب" ويهاجم حزب الله

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، في منشور له عبر إكس:

06:45

سامي الجميل يتحدث عن "مغامرة الحرب" ويهاجم حزب الله

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، في منشور له عبر إكس:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024