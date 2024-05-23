هادي زعرور في قبضة المعلومات... ماذا في التفاصيل؟

أوقفت شعبة المعلومات المدعو هادي زعرور وكيل شركة البورصة "scope markets" واصطحبته الى التحقيق وداهمت مكاتبه وفروعه في الجنوب وبيروت لمصادرة المعدات باشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية عباس جحا، على خليفة دعوى قضائية قدمها الزميل هادي الامين على زعرور صاحب السجل الحافل بالاسبقيات، والذي عمد منذ ايام على نشر فيديوهات فيها تهديد وتشهير وتحريض وقدح وذم بحق الامين، اضافة الى تقديم اخبار حول آلية عمل زعرور بطريقة غير شرعية على الرغم من اقفال مؤسسته وتوقيعه على تعهد لدى جهاز امن الدولة.